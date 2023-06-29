В Молдавии сняли документальный фильм о защищавших Кишинев советских воинах

Его премьера прошла в Российском центре науки и культуры

КИШИНЕВ, 29 июня. /ТАСС/. Премьера документального фильма "Защитники Кишинева" о советских воинах, оборонявших столицу Молдавии в годы Великой Отечественной войны, состоялась в четверг в Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Кишиневе.

"На премьере присутствовали члены творческого коллектива Алексей Петрович, Борис Шаповалов, Сергей Будич. Они рассказали о ходе работы над документальным фильмом, целью которого является сохранение исторической правды о событиях Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале РЦНК.

Молдавия одной из первых приняла на себя удар фашистов - 22 июня 1941 года немецкая авиация бомбила мирные Кишинев, Бельцы, Унгены. На всем протяжении советско-румынской границы развернулись ожесточенные бои. По разным оценкам, в рядах Красной армии сражались свыше 400 тыс. уроженцев республики, 19 из которых удостоены звания Героя Советского Союза, а пять стали полными кавалерами ордена Славы. За годы оккупации в Молдавии погибли и были угнаны в фашистское рабство более 100 тыс. мирных жителей. Более 86 тыс. молдавских солдат не вернулись с фронта, почти столько же красноармейцев разных национальностей отдали жизни за освобождение республики. В ней установлено около 900 памятников советским воинам.

После смены власти в Молдавии участились случаи осквернения памятников со стороны представителей радикальных партий и движений. Пришедшая к власти в 2021 году проевропейская Партия действия и солидарности внесла недавно на рассмотрение парламента законопроект об отмене празднования Дня Победы 9 мая, также было принято решение о запрете ношения в стране георгиевской ленты.