ВОЗ сообщила о снижении смертности от COVID-19 в мире на 61%

С 29 мая по 25 июня Всемирная организация здравоохранения зафиксировала более 1 млн случаев заражения коронавирусом

ЖЕНЕВА, 29 июня. /ТАСС/. Более 1 млн человек заразились коронавирусной инфекцией в мире за период с 29 мая по 25 июня, более 5,7 тыс. умерли. Число летальных исходов сократилось на 61% по сравнению с предыдущими 28 днями, количество случаев инфицирования уменьшилось на 49%, сообщила в четверг Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно информационному бюллетеню ВОЗ, в мире за четыре недели зарегистрировали 1 024 136 случаев заражения и 5 751 летальный исход. Больше всего заболевших за этот период было выявлено в Республике Корея - 371 513. Далее следуют Австралия (111 543), Бразилия (77 022), Франция (45 306) и Сингапур (40 531). В Бразилии зарегистрировано больше всего умерших с 29 мая по 25 июня - 1 055. Далее идут Россия (517), Австралия (343), Италия (342) и Франция (285).

Режим чрезвычайной ситуации в связи с ковидом действовал в мировом здравоохранении с конца января 2020 года по 5 мая 2023 года. 11 марта 2020 года ВОЗ охарактеризовала вспышку COVID-19 как пандемию. Согласно информации за 28 июня, опубликованной на сайте организации, в мире зарегистрировано 767 518 723 случая заражения коронавирусом, умерли 6 947 192 человека. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве 5 мая заявил, что подлинное число умерших составляет не менее 20 млн.