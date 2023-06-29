Заявки на получение любых типов британских виз от россиян проходят дополнительные проверки

При этом заместитель главы МВД Великобритании Роберт Дженрик назвал "вводящими в заблуждение и неточными" сообщения о том, что один из сотрудников российских спецслужб якобы попал в страну, воспользовавшись специальной программой британских властей для украинских граждан

ЛОНДОН, 29 июня. /ТАСС/. Заявления, поданные гражданами РФ на получение любых типов британских виз, проходят дополнительные проверки после начала Россией специальной военной операции на Украине. Об этом говорится в опубликованном в четверг письменном ответе заместителя главы МВД Великобритании Роберта Дженрика на вопрос депутата от правящей Консервативной партии Иэна Дункана Смита.

"С февраля 2022 года россияне, обращающиеся за любой британской визой, подвергаются усиленным дополнительным проверкам безопасности", - указал он. При этом Дженрик назвал "вводящими в заблуждение и неточными" сообщения о том, что один из сотрудников российских спецслужб якобы попал в Великобританию, воспользовавшись специальной программой британских властей для украинских граждан.

Речь идет о спонсорской схеме получения убежища в королевстве: для этого украинцам необходимо иметь на руках приглашение от физических лиц, благотворительных организаций или общин, которые гарантируют беженцам свой кров или же оплату за них отдельного жилья. При этом британцам, которые принимают у себя беженцев, правительство выплачивает £350 ($440) в месяц. Эта сумма увеличивается до £500 ($630) в месяц по прошествии первого года содержания британскими семьями украинских беженцев.

В рамках этой программы в Соединенное Королевство перебрались около 125 тыс. украинцев. Еще более 50 тыс. граждан Украины прибыли в Великобританию в рамках программы воссоединения семей со своими родственниками, которые проживали на территории королевства еще до начала российской спецоперации.