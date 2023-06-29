Кардинал Дзуппи заявил, что Папа Римский старается сделать все для достижения мира

Он отметил, что церковь восстанавливает "узы братства, разорванные насилием и ненавистью"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Папа Римский Франциск старается сделать все для достижения мира, церковь восстанавливает "узы братства, разорванные насилием и ненавистью", в этом и заключается реализуемая Ватиканом в эти дни мирная миссия. Об этом говорится в обращении к верующим посланника Папы Римского по украинскому урегулированию кардинала Маттео Дзуппи, которое было оглашено в четверг во время мессы в кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве.

"Церковь неустанно призывает дар мира, неустанно ищет его, потому что боль каждого человека - это ее боль. <...> Она превращает невзгоды в возможность для любви, она сеет добро, чтобы бороться со злом и восстановить справедливость, она созидает узы мира и братства, разорванные насилием, ненавистью и недоверием, она - мать. Это единственный мотив миссии, переживаемой нами в эти дни, миссии, которую хотел [бы осуществить] преемник [апостола] Петра, который не смиряется и старается сделать все, чтобы ожидание мира, поднимающееся с земли, вскоре нашло свое исполнение", - говорится в послании.

Кардинал Дзуппи также упомянул о своей молитве перед чудотворной Владимирской иконой Божией Матери в храме при Третьяковской галерее, где он побывал в среду. "Вчера я доверил эту миссию Владимирской Божией Матери, чтобы ее нежность к израненному и страдающему человечеству помогла нам искать путь мира с умом и мужеством, с творчеством и доверием", - отметил он.

Папский посланник по украинскому урегулированию, председатель Конференции итальянских епископов кардинал Маттео Дзуппи прибыл в Москву во вторник вечером. В среду он начал второй этап своей миссии. Как сообщали в службе печати Святого престола, поездка продлится до 29 июня, ее цель - "внести гуманитарный вклад в поиск выхода из нынешней трагической ситуации, чтобы достичь справедливого мира". В среду Дзуппи встретился с помощником президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрием Ушаковым, а в четверг - с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Ранее кардинал побывал в Киеве, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и религиозными деятелями.