Курские врачи провели медосмотр и оказали медпомощь 9 тыс. детей в ДНР

Губернатор региона Роман Старовойт наградил 26 медиков памятными медалями "80 лет Победы в Курской битве"

ТАСС, 29 июня. Бригада врачей из Курской области во время командировки в Донецкую Народную Республику с января по май провела медосмотр и оказала необходимую медицинскую помощь порядка 9 тыс. детей, сообщили в пресс-службе облправительства.

"[Курские] медики [во время своей командировки в ДНР] работали в школах, детских садах и средне-специальных учебных заведениях. Всего 9 тыс. детей за это время прошли медосмотр и получили необходимую помощь", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что 29 июня Старовойт наградил работавших в ДНР 26 медиков памятными медалями "80 лет Победы в Курской битве". Церемония прошла в расположенном в Курске в Доме Советов.

Бригада врачей работала в четырех городах ДНР - Харцызске, Зугрэсе, Иловайске, а также в Макеевке.

По словам Старовойта, курские врачи внесли важный вклад в защиту здоровья детей Донецкой Народной Республики. "Русский человек устроен так, что всегда спешит на помощь ближнему. Недавно вы вернулись из очередной командировки. Ваша работа внесла существенный вклад в сохранение здоровья детей Донецкой Народной Республики, которые являются теперь полноправными гражданами России", - цитирует пресс-служба слова губернатора.