29 июня, 20:00

Движение поездов на Павелецком направлении полностью восстановили

Поезда начали курсировать по третьему главному пути

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Движение поездов на Павелецком направлении Московской железной дороги полностью восстановили после схода вагонов в четверг, сообщается в Telegram-канале МЖД.

"Движение поездов на Павелецком направлении Московской железной дороги полностью восстановлено. В 19:22 поезда начали курсировать по третьему главному пути", - говорится в сообщении.

Железнодорожники принимают все необходимые меры, чтобы ввести поезда в график.

29 июня на станции Бирюлево-Товарная из-за схода грузовых вагонов с цементом приостановили движение поездов. Пострадавших и угрозы экологии нет. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация