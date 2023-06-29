Движение поездов на Павелецком направлении полностью восстановили

Поезда начали курсировать по третьему главному пути

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Движение поездов на Павелецком направлении Московской железной дороги полностью восстановили после схода вагонов в четверг, сообщается в Telegram-канале МЖД.

"Движение поездов на Павелецком направлении Московской железной дороги полностью восстановлено. В 19:22 поезда начали курсировать по третьему главному пути", - говорится в сообщении.

Железнодорожники принимают все необходимые меры, чтобы ввести поезда в график.

29 июня на станции Бирюлево-Товарная из-за схода грузовых вагонов с цементом приостановили движение поездов. Пострадавших и угрозы экологии нет.