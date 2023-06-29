Имена советских литераторов присвоили трем вершинам Главного Кавказского хребта

Им присвоили имена Мустая Карима, Алима Кешокова и Кайсына Кулиева

НАЛЬЧИК, 29 июня. /ТАСС/. Трем безымянным вершинам Главного Кавказского хребта, расположенным в Чегемском районе Кабардино-Балкарской Республики, присвоили имена советских литераторов, участников Великой Отечественной войны Мустая Карима, Алима Кешокова и Кайсына Кулиева. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

"В соответствии с федеральным законом "О наименованиях географических объектов" и на основании предложения парламента КБР, а также для увековечения памяти ветеранов Великой Отечественной войны, представителей культуры КБР и Республики Башкортостан А. П. Кешокова, К. Ш. Кулиева, М. С. Каримова присвоить безымянным географическим объектам Главного Кавказского хребта, расположенным на территории КБР, наименования Алима Кешокова (высота 3 582 м), Кайсына Кулиева (3 696 м), Мустая Карима (высота 3 703 м)", - говорится в документе, опубликованном на сайте правовой информации.

Алим Кешоков - кабардинский классик, долгие годы возглавлял Литфонд Союза писателей СССР, до этого был заместителем председателя Верховного Совета РСФСР. Участник войны. Герой Социалистического Труда, лауреат премии РСФСР имени Горького, госпремии КБР и международных премий. Автор романов "Вершины не спят", "Сломанная подкова", сборника стихов "Путь всадника". В 1987 году режиссером Рафаэлем Гаспарянцом по дилогии "Вершины не спят" был снят художественный фильм.

Кайсын Кулиев - балкарский классик, народный поэт Кабардино-Балкарии, лауреат государственных премий РСФСР и СССР, Ленинской премии. Его произведения переведены на 140 языков мира. Участник войны Кулиев был награжден медалью "За оборону Сталинграда" и Орденом Отечественной войны II степени. В годы войны его стихи звучали по радио на 14 европейских языках в сводках Совинформбюро.

Мустафа Каримов (Мустай Карим) - классик башкирской советской литературы, поэт, писатель, драматург, публицист, участник войны, общественный деятель. Опубликовал более 100 поэтических и прозаических сборников, свыше десятка драматических произведений. Наиболее известные - сборники стихов и поэм "Черные воды", "Возвращение", "Европа-Азия", "Времена", пьесы "Страна Айгуль", "Похищение девушки".