Между Сочи и Абхазией запустили морские круизы

В Сухум отправился лайнер "Князь Владимир"

СОЧИ, 29 июня. /ТАСС/. Единственный в Черном море российский круизный лайнер "Князь Владимир" в четверг вышел из Сочи в Сухум, морские круизы в Абхазию запущены впервые за последние 30 лет, в первый круиз отправились более 80 человек. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор Морпорта Сочи Юрий Владимиров.

"Круизный лайнер "Князь Владимир" отправился в 23:00, более 80 пассажиров. В этом году запускаем 11 рейсов [с июня по сентябрь] в Абхазию еженедельно. Это новое направление для круизов. Со стоянкой в Сочи с понедельника по четверг", - сообщил Владимиров.

Ранее туристическая компания Sochi SunMarina, занимающейся продажей билетов в акватории Черного моря, сообщала, что круизный лайнер "Князь Владимир", который ходил в Крым по маршруту Ялта - Севастополь - Новороссийск, "в этом году планирует поменять свой маршрут на абхазское направление со стоянкой в Сочи".

Теплоход "Князь Владимир" - единственный в Черном море российский круизный лайнер. На девятипалубном судне 300 кают. Он вмещает 800 пассажиров и 250 членов экипажа, оборудован 3 бассейнами, 2 ресторанами, кинотеатром, барами, дискотекой и концертной площадкой.