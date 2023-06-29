В Грузии возобновилось остановленное из-за ливня движение поездов

Грузинская железная дорога передает, что сотрудники компании работают над расчисткой путей

ТБИЛИСИ, 29 июня. /ТАСС/. Движение поездов между Тбилиси и Батуми возобновилось после того, как было приостановлено из-за ливней в Западной Грузии. Об этом сообщила Грузинская железная дорога.

"Поезда в направлениях Батуми - Тбилиси и Зугдиди - Тбилиси тронулись. Из-за непогоды возможно затруднение движения на других участках границы", - говорится в сообщении.

Как сообщается, сотрудники компании работают над расчисткой железнодорожных путей.

В четверг поздно вечером Грузинская железная дорога сообщила, что движение поездов Зугдиди - Тбилиси и Батуми - Тбилиси было приостановлено из-за сильных дождей в Западной Грузии. В результате непогоды оказались затоплены железнодорожные пути вблизи села Баби Харагаульского муниципалитета в регионе Имерети.