В нескольких коммунах парижского региона вступил в силу комендантский час

По данным Le Figaro, префектура парижской полиции рекомендовала использовать беспилотники в некоторых пригородах для наблюдения за общественным порядком

ПАРИЖ, 29 июня. /ТАСС/. Комендантский час, предусматривающий запрет на выход на улицу в вечернее и ночное время, вступил в силу в нескольких коммунах парижского региона после беспорядков в Нантере. Об этом говорится в номере газеты Le Figaro за пятницу.

По данным издания, вслед за коммуной Кламар, запретительные меры по следам беспорядков в Нантере, в частности, ввели власти коммун Компьень, Нёйи-сюр-Марн, Савини-ле-Тампль, Гарж-ле-Гонес. Газета не исключает, что примеру этих предместий могут последовать и другие муниципалитеты близ Парижа.

В свою очередь префектура парижской полиции рекомендовала использовать беспилотные летательные аппараты в нескольких пригородах столицы для наблюдения за общественным порядком.

Убийство полицейским 17-летнего водителя за рулем Mercedes спровоцировало массовые беспорядки в Нантере, перекинувшиеся позже на другие коммуны и крупные города, такие как Тулуза, Лион, Марсель и Страсбург. Только в ночь на 29 июня было сожжено несколько десятков полицейских машин, поджигались комиссариаты, здания административных органов, пострадали учебные заведения. В ходе подавления беспорядков из 2 тыс. задействованных сотрудников полиции и жандармерии несколько десятков получили ранения.