Tinder завершает работу в России

С 30 июня будет невозможно войти в аккаунт на территории страны

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Приложение для онлайн-знакомств Tinder с 30 июня должно перестать работать в России, с этой же даты невозможно будет войти в аккаунт на территории страны, следует из заявления компании. Как убедился корреспондент ТАСС, на момент публикации приложение пока работает на территории РФ на платформах Android и iOS.

Ранее в компании сообщили, что платные подписки в Tinder в России перестанут автоматически продлеваться 30 июня. За ранее оплаченные полугодовые и годовые подписки пользователи смогут вернуть средства через специальную форму на сайте.

Если у пользователя остались расходуемые покупки после 30 июня 2023 года, в компании рекомендовали также запросить возврат средств.

Также до 30 июня 2023 года можно было удалить свой аккаунт в настройках в приложении. После этой даты пользователь может это сделать с помощью инструмента "Управление аккаунтом".

В мае 2023 года компания Match Group, которой принадлежит сервис Tinder, объявила, что прекратит свою деятельность в России к 30 июня. Match Group, помимо Tinder, также владеет сервисами Match.com, Meetic, OkCupid, Hinge, PlentyOfFish, Ship и OurTime.