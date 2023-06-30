В параде к 220-летию пожарной охраны Петербурга задействуют свыше 100 единиц спецтехники

В мероприятии также примут участие курсанты Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России имени Е. Н. Зиничева

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Более чем 100 единиц пожарно-спасательной техники разных времен будет задействовано в параде в честь 220-летия пожарной охраны Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу.

"В самом сердце Северной столицы состоится парад более 100 единиц ретро- и современной пожарно-спасательной техники, по брусчатке Дворцовой пройдут пешие расчеты пожарно-спасательных подразделений города, а также ветераны пожарной охраны и курсанты Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России имени Е. Н. Зиничева", - рассказали в пресс-службе.

Праздник начнется с выстрела из пушки Петропавловской крепости, который произведет почетный ветеран пожарной охраны Петербурга. В этот день также состоится выпуск молодых специалистов Санкт-Петербургского университета государственной противопожарной службы МЧС России.

Основные мероприятия пройдут на главной площади города - Дворцовой. Там все начнется с театрализованного пролога, рассказывающего об истории развития пожарной охраны, после чего пройдет парад. Посетители также смогут проверить знание правил пожарной безопасности в интерактивных зонах, а также примерить боевую одежду пожарных, научиться оказывать первую помощь, побывать в импровизированной дымокамере.

"Кульминацией мероприятия станут V международные соревнования "Сильнейший пожарный". Для этого прямо на площади будет оборудована специальная площадка с башней, где огнеборцы будут выполнять комплекс комбинированных силовых и скоростных нагрузок. В числе участников, помимо российских спасателей, представители чрезвычайных ведомств Республики Беларусь и Сербии", - сказали в ведомстве.

Завершится праздник концертом в спортивном комплексе "Юбилейный".

О пожарной охране

Император Александр I подписал именной указ, в соответствии с которым 24 июня 1803 года на берегах Невы появилась первая профессиональная пожарная команда. Началом обучения специалистов в области пожарной безопасности стало открытие в 1906 году в Санкт-Петербурге Курсов пожарных техников. Первым обязательным учебником для слушателей данного заведения стала книга Н. П. Требезова "Пожарная тактика".

Сегодня преемником традиций по подготовке высококвалифицированных специалистов является Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России. Президент России Владимир Путин в апреле 2022 года своим указом присвоил имя Героя России Е. Н. Зиничева, предыдущего министра МЧС России, погибшего при спасении человека, петербургскому вузу.

В арсенале нынешних пожарных - современная техника, усовершенствованная боевая форма, корабли и катера различного назначения, авиация и робототехника. Начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ, полковник внутренней службы Игорь Улубиков отметил в беседе с ТАСС, что в Петербурге возможны практически все виды сложных пожаров, так как в городе есть судостроительные предприятия, авиация, различные производства, в том числе, потенциально опасные, частный сектор, высотное жилое строительство, самый высокий в Европе небоскреб "Лахта-центр", метро, городские леса и исторические здания в центре города с деревянными перекрытиями. При работе в центре Петербурга не стоит забывать об опыте предшественников нынешних пожарных, сказал Улубиков.

"Хочу отметить, что, защищая от огненной стихии исторический центр одного из красивейших городов мира, надо знать не только современные способы тушения пожаров, но и учитывать опыт наших предшественников. Они в годы блокады умудрялись делать то, что казалось невозможным - тушить без единой капли воды, благодаря их усилиям ни один квартал не выгорел полностью, хотя этому все способствовало. Методы, придуманные тогда, во многом актуальны и сейчас, пусть и в несколько другом формате, поэтому потушить пожар в центральной части Санкт-Петербурга, не зная истории основ тактики, практически нереально", - объяснил специалист.

С начала 2023 года пожарно-спасательные подразделения Петербурга совершили свыше 33 тыс. выездов, более 4,2 из них - на пожары, при этом были спасены около 300 человек, еще порядка 1,9 тыс. - эвакуированы.