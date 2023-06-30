На половине территории России ожидается температура выше нормы в июле

На большей части страны среднее количество осадков за месяц будет около нормы, отметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Среднемесячная температура в июле выше нормы ожидается на половине территории России - на западе Урала, востоке Красноярского края, в Якутии, Приморском крае и ряде других регионов. На остальной территории страны она будет около нормы, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Практически на всей территории страны отрицательные аномалии не прогнозируются. Наиболее теплая погода, класс выше нормы, - на востоке Заволжья, западном Урале, востоке Красноярского края, всей Якутии, в Забайкальском крае, Амурской области, Приморском крае и Магаданской области. То есть на половине территории России", - сообщил он.

По словам Вильфанда, на большей части страны среднее количество осадков за месяц будет около нормы. Исключением станут юг Приволжского федерального округа, центр Урала, восток Якутии, где ожидается их дефицит, и Ставропольский, Алтайский края, Архангельская, Кемеровская области, восток Камчатского края, где прогнозируется избыток дождей.