"Дом солдатского сердца" планирует создать пять площадок для реабилитации ветеранов СВО

Главная задача - помочь военным социализироваться

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Реабилитационный центр для ветеранов-участников специальной военной операции (СВО) "Дом солдатского сердца" планирует создать на своей территории новые площадки. Об этом ТАСС рассказал директор центра Михаил Яшин.

"Нам помогает правительство Москвы, Департамент труда и социальной защиты населения. <…> При их помощи мы построили многофункциональную спортивно-реабилитационную площадку для проведения полного комплекса реабилитационных процедур. Она рассчитана на колясочников и ампутантов-парников. Также нас поддержал Фонд президентских грандов на строительство еще трех таких площадок, а в общей сложности мы планируем пять таких площадок", - сказал он.

По словам Яшина, главная задача центра - помочь военным социализироваться после возвращения в мирную жизнь. "Мы создали такое понятие как социальное сопровождение. В самое опасное положение ветеран боевых действий попадает, когда после ранения его комиссуют. Потому что пока он под юрисдикцией Минобороны, там вопросов нет <…> Но когда человек снимает погоны, оказывается на улице и еще не доходит до гражданских социальных служб, то в этот период наступает самый опасный момент для наших инвалидов. На этом этапе мы и стараемся помочь нашим ребятам", - добавил собеседник агентства.

Он также отметил, что иногда приходится решать проблемы повторной операции перед протезированием. "Когда врач решает вопрос сохранения жизни, он не думает, как сформировать культю под будущий протез, в тех условиях им сложно об этом думать. И вот эти ребята попадают к нам, мы отправляем на реампутацию, помогаем в восстановлении и протезируем", - рассказал директор реабилитационного центра.

Яшин сообщил, что сейчас в центре максимальная загрузка составляет 22 человека. "В среднем получается 15-17 человек, у нас всего 2 мастера по изготовлению протезов, и мы делаем где-то не более 15 изделий", - сказал он, отметив, что в производстве протезов главным критерием является их качество.

О центре

Как рассказал Яшин, центр был создан в Москве на основе Дома Чешира. В 1990 году английский летчик Леонард Чешир в рамках делового визита в Россию посетил несколько медицинских учреждений, где проходили реабилитацию ветераны афганской войны.

"Англичане планировали открыть филиал своего фонда имени летчика Леонарда Чешира, но, когда Советский Союз рухнул, они от этого отказались. Потом в марте 1992 года была создана общественная организация, а 27 сентября 1992 года был открыт Московский дом Чешира", - рассказал Яшин и отметил, что возглавил организацию генерал-майор Юрий Науман, а дом работал больше как социальная гостиница, где могли остановиться люди, приезжавшие в Москву на лечение и протезирование со всего бывшего Советского Союза.

"После смерти Наумана в 2015 году меня избрали председателем правления Московского дома Чешира. <…> В июле 2022 года провели реорганизацию, нас перерегистрировал Минюст, мы внесли изменения в устав организации и сменили название, стали называться "Дом солдатского сердца". В новом статусе мы поставили задачу стать не социальной гостиницей, а именно центром реабилитации для военнослужащих", - заключил собеседник агентства.

Вице-премьер России Татьяна Голикова в интервью ТАСС отмечала, что на сегодняшний день реабилитацией участников СВО занимаются в учреждениях Минобороны, других силовых структурах, а также в гражданских ведомствах. Кроме того, некоторые регионы используют инфраструктуру госпиталей ветеранов войн. Она также сообщила, что Минздравом была разработана специальная программа переподготовки врачей-терапевтов, после прохождения которой они смогут оказывать психолого-терапевтическую помощь ветеранам СВО и иметь возможность работать с созданным фондом "Защитники Отечества".