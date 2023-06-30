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Военная операция на Украине

"Дом солдатского сердца" планирует создать пять площадок для реабилитации ветеранов СВО

Главная задача - помочь военным социализироваться

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Реабилитационный центр для ветеранов-участников специальной военной операции (СВО) "Дом солдатского сердца" планирует создать на своей территории новые площадки. Об этом ТАСС рассказал директор центра Михаил Яшин.

"Нам помогает правительство Москвы, Департамент труда и социальной защиты населения. <…> При их помощи мы построили многофункциональную спортивно-реабилитационную площадку для проведения полного комплекса реабилитационных процедур. Она рассчитана на колясочников и ампутантов-парников. Также нас поддержал Фонд президентских грандов на строительство еще трех таких площадок, а в общей сложности мы планируем пять таких площадок", - сказал он.

По словам Яшина, главная задача центра - помочь военным социализироваться после возвращения в мирную жизнь. "Мы создали такое понятие как социальное сопровождение. В самое опасное положение ветеран боевых действий попадает, когда после ранения его комиссуют. Потому что пока он под юрисдикцией Минобороны, там вопросов нет <…> Но когда человек снимает погоны, оказывается на улице и еще не доходит до гражданских социальных служб, то в этот период наступает самый опасный момент для наших инвалидов. На этом этапе мы и стараемся помочь нашим ребятам", - добавил собеседник агентства.

Он также отметил, что иногда приходится решать проблемы повторной операции перед протезированием. "Когда врач решает вопрос сохранения жизни, он не думает, как сформировать культю под будущий протез, в тех условиях им сложно об этом думать. И вот эти ребята попадают к нам, мы отправляем на реампутацию, помогаем в восстановлении и протезируем", - рассказал директор реабилитационного центра.

Яшин сообщил, что сейчас в центре максимальная загрузка составляет 22 человека. "В среднем получается 15-17 человек, у нас всего 2 мастера по изготовлению протезов, и мы делаем где-то не более 15 изделий", - сказал он, отметив, что в производстве протезов главным критерием является их качество.

О центре

Как рассказал Яшин, центр был создан в Москве на основе Дома Чешира. В 1990 году английский летчик Леонард Чешир в рамках делового визита в Россию посетил несколько медицинских учреждений, где проходили реабилитацию ветераны афганской войны.

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"Англичане планировали открыть филиал своего фонда имени летчика Леонарда Чешира, но, когда Советский Союз рухнул, они от этого отказались. Потом в марте 1992 года была создана общественная организация, а 27 сентября 1992 года был открыт Московский дом Чешира", - рассказал Яшин и отметил, что возглавил организацию генерал-майор Юрий Науман, а дом работал больше как социальная гостиница, где могли остановиться люди, приезжавшие в Москву на лечение и протезирование со всего бывшего Советского Союза.

"После смерти Наумана в 2015 году меня избрали председателем правления Московского дома Чешира. <…> В июле 2022 года провели реорганизацию, нас перерегистрировал Минюст, мы внесли изменения в устав организации и сменили название, стали называться "Дом солдатского сердца". В новом статусе мы поставили задачу стать не социальной гостиницей, а именно центром реабилитации для военнослужащих", - заключил собеседник агентства.

Вице-премьер России Татьяна Голикова в интервью ТАСС отмечала, что на сегодняшний день реабилитацией участников СВО занимаются в учреждениях Минобороны, других силовых структурах, а также в гражданских ведомствах. Кроме того, некоторые регионы используют инфраструктуру госпиталей ветеранов войн. Она также сообщила, что Минздравом была разработана специальная программа переподготовки врачей-терапевтов, после прохождения которой они смогут оказывать психолого-терапевтическую помощь ветеранам СВО и иметь возможность работать с созданным фондом "Защитники Отечества". 

Теги:
РоссияВоенная операция на УкраинеМосква
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