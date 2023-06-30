В Приморье прокуратура оценит ход работ на ж/д переезде в Большом Камне

Там не оборудовали освещение и сигнализацию

ВЛАДИВОСТОК, 30 июня. /ТАСС/. Контрольно-надзорные органы проведут оценку хода работ на железнодорожном переезде на промышленной дороге Большого Камня в Приморье, где до сих пор не оборудовано освещение и сигнализация, которые должны были быть установлены в декабре прошлого года. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба краевого правительства.

"Контрольно-надзорные органы проведут оценку хода работ на железнодорожном переезде на промышленной дороге Большого Камня. Решение обратиться в прокуратуру озвучил губернатор Приморья Олег Кожемяко на совещании по вопросам реализации плана комплексного социально-экономического развития городского округа во время рабочей поездки в муниципалитет в четверг, 29 июня. <...> По итогам осмотра на совещании Олег Кожемяко сообщил о намерении обратиться в контрольно-надзорные ведомства в связи с невыполнением заказчиком и подрядчиком своих должностных обязанностей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по результатам проверки будет решаться вопрос о соответствии ответственных лиц занимаемым должностям.

"Работы по устройству освещения и оборудованию переезда сигнализацией должны были завершиться в декабре прошлого года. До сих пор движение по промышленной дороге закрыто. Своей халатностью вы тормозили процесс и создавали аварийную обстановку на дороге", - сказал губернатор, которого процитировала пресс-служба.