Авиарейсы на север Хабаровского края перенесли из-за метеоусловий

Вылеты запланировали на 1 июля

ХАБАРОВСК, 30 июня. /ТАСС/. Вылеты самолетов на север Хабаровского края перенесли на 1 июля из-за плохой видимости, сообщается в Telegram-канале региональной авиакомпании "Хабаровские авиалинии".

"Рейсы 407 и 408 за 30 июня по маршруту Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре - Чумикан и в обратном направлении переносятся на 1 июля", - говорится в сообщении.

Также перенесены рейсы по этому направлению за 29 июня. Вылеты запланированы на субботу на утреннее время.

Причина переноса - неблагоприятные метеоусловия Чумикана, на месте видимость составляет 1 тыс. м.

Сегодня в Хабаровске до 26 градусов, возможны небольшие осадки, ветер восточный, 4-8 м/с. В селе Чумикан, административном центре Тугуро-Чумиканского района, пасмурно, около 17 градусов тепла, ветер дует со скоростью до 11 м/с.