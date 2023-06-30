В Москве ожидаются дождь и до плюс 20 градусов

Атмосферное давление составит 736 мм ртутного столба

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Облачно, дождь, местами ливень, в отдельных районах гроза, град и до 20 градусов тепла ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от 18 до 20 градусов тепла. В ночь на субботу температура воздуха может опуститься до плюс 13 градусов, ожидается небольшой дождь.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах от плюс 17 до плюс 22 градусов. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до плюс 10 градусов.

Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с, при грозе порывы до 15 м/c. Атмосферное давление составит 736 мм ртутного столба.

Желтый уровень погодной опасности будет действовать в столице и области из-за града, порывов ветра, дождя, грозы до 21:00.