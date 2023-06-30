Чернышенко сообщил о стабильной выплате зарплат сотрудникам вузов новых регионов

Также, по словам вице-премьера, стабильно выплачиваются стипендии студентам в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Заработные платы сотрудникам вузов и научных организаций, а также стипендии студентам в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях выплачиваются стабильно, сообщили журналистам в секретариате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

"На совещании Минобрнауки России доложило о стабильной выплате заработных плат сотрудникам вузов и научных организаций, стипендий студентам на новых территориях, а также социальных выплат", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в новых регионах проводятся мероприятия по повышению квалификации профессорско-преподавательского состава и административно-управленческого персонала. В настоящее время переподготовку проходят 1 270 человек из четырех регионов. Всего до конца года будут охвачены более 4 тыс. сотрудников, отметили в секретариате.

Кроме того, Чернышенко поручил Минобрнауки совместно с Росфинмониторингом организовать участие студентов вузов новых регионов в III Международной олимпиаде по финансовой безопасности, которая пройдет осенью в Сириусе.