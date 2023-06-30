30 июня, 05:48

В Югре суд обязал строительную компанию убрать свалку на площади более 9,5 тыс. кв. м

За допущенные нарушения компания также привлечена к административной ответственности

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 июня. /ТАСС/. Суд обязал компанию в Ханты-Мансийском автономном округе убрать свалку на площади 9,5 тыс. кв. м после проведения проектно-изыскательских и строительных работ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры в пятницу.

"По иску природоохранной прокуратуры суд обязал ООО "Интера-спорт" ликвидировать несанкционированную свалку. Установлено, что компания при проведении проектно-изыскательских и строительных работ по концессионным соглашениям допустила захламление отходами земельных участков в Сургуте площадью более 9,5 тыс. кв. м", - отметили в ведомстве.

Кроме того, за допущенные нарушения компания привлечена к административной ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления). 

Теги:
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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