В Москве 29 июня выпало более трети месячной нормы осадков

Рекордным по осадкам 29 июня был в 2000 году, когда их выпало 36 мм

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Более трети (36%) от месячной нормы июня осадков выпало в Москве 29 июня. Об этом в пятницу сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"По итогам вчерашних гроз и дождей Москва получила 28 мм осадков - 22 выпало за ночь и еще 6 добавилось днем - такие данные по метеостанции ВДНХ. Общая сумма составляет более трети от месячной нормы июня - 36%", - написал он в своем телеграм-канале.

Синоптик отметил, что рекордным по осадкам 29 июня был в 2000 году, когда их выпало 36 мм.

В субботу в столице дожди прекратятся и заметно потеплеет, сообщил Леус. В пятницу же из-за циклона, медленно смещающегося на северо-восток, пройдут дожди, не исключены грозы, добавил он. Температура воздуха сегодня составит от плюс 18 до плюс 20 градусов, по области - от плюс 16 до плюс 21 градуса. Ветер северный, 4-9 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 734 мм ртутного столба, что ниже нормы.

Желтый уровень погодной опасности будет действовать в столице и области из-за града, порывов ветра, дождя, грозы до 21:00, сообщается на сайте Гидрометцентра России.