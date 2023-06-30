Более 330 тыс. детей с ноября прошли профилактические осмотры в новых регионах

По результатам диспансеризации 120 детей из новых регионов направили на лечение в федеральные центры Минздрава

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Профилактические осмотры в новых регионах РФ с ноября 2022 года прошли более 330 тыс., в их проведении участвовали более 1 тыс. медработников. Об этом в пятницу журналистам сообщили в пресс-службе Минздрава России.

"С ноября 2022 года в новых регионах России профилактические осмотры прошли более 330 тыс. детей. Работа была организована по поручению президента России Владимира Путина. <…> В проведении профилактических осмотров детей в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях участвовали более 1 тыс. медицинских специалистов", - говорится в сообщении.

По результатам диспансеризации 120 детей из новых регионов направили на лечение в федеральные центры Минздрава. У них выявили серьезные заболевания, в том числе лейкозы, заболевания крови, последствия травм, невротические синдромы, хроническая болезнь почек, доброкачественные новообразования, нарушения обмена веществ, болезни центральной нервной системы, СМА.

"На диспансерном наблюдении по результатам углубленного профилактического осмотра теперь находятся 38% обследованных детей. В 50% случаев эти заболевания были выявлены у детей впервые. Это связано с тем, что ранее, до вхождения регионов в состав Российской Федерации, медицинская помощь в формате профилактических осмотров там не оказывалась. По результатам осмотров более 12,4 тыс. детей потребовалось лечение в условиях стационара, в том числе 7,6 тыс. детей показано хирургическое лечение. Вся необходимая медицинская помощь детям оказывается в федеральных и региональных учреждениях здравоохранения", - добавили в пресс-службе.