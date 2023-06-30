Жители Шебекина, Новой Таволжанки и Архангельского не будут платить за ЖКХ до августа

С августа в населенных пунктах начнутся другие восстановительные работы, квартплата будет начисляться

БЕЛГОРОД, 30 июня. /ТАСС/. Все жилищно-коммунальные платежи для жителей города Шебекино и сел Новая Таволжанка и Архангельское будут приостановлены до августа. К этому времени в домах жителей планируется установить кровлю и окна, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков во "ВКонтакте".

"Мы договаривались со всеми жителями, которые отселены из Шебекино, Новой Таволжанки и Архангельского, с 1 июня квартплата не начисляется, мы понимаем, что восстановление жилья еще продлится достаточно продолжительное время, я сейчас говорю о том, что ставлю задачу, чтобы периметр жилых помещений, кровля и окна должны быть установлены к 1 августа. Поэтому принимаем решение: квартплата не будет начисляться до 1 августа", - написал он.

По словам Гладкова, с августа в населенных пунктах начнутся другие восстановительные работы, квартплата будет начисляться.

Также губернатор напомнил, что 29 июня возобновилось перечисление единовременных выплат жителям приграничных населенных пунктов Белгородской области, которые временно покинули свои дома, деньги получили еще 3 тыс. человек. "Сегодня 10 тыс. рублей получат еще 780 человек и по 50 тыс. рублей получат 5 тыс. человек. Несколько дней выплаты не производились в связи с тем, что мы ждали поступления второго транша из федерального бюджета. Деньги сейчас находятся у нас в областном бюджете", - добавил губернатор.