В Госдуме предложили создать цикл роликов об СВО для школьников

Первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова отметила, что основными источниками информации о спецоперации являются интернет и телевидение, при этом большинство детей получают ее из постов и видео интернет-блогеров

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") предложила первому замминистра обороны Руслану Цаликову создать цикл видеороликов о специальной военной операции для школьников. Об этом депутат написала в своем Telegram-канале.

"Предложила создать цикл видеороликов о специальной военной операции при участии школьников и военных. Обратилась с такой инициативой к первому замминистра обороны Руслану Цаликову", - написала Лантратова.

Она отметила, что основными источниками информации о спецоперации являются интернет и телевидение, при этом большинство детей получают ее с помощью постов и видео интернет-блогеров.

"Предлагается рассмотреть возможность начать производство и публикацию цикла видеороликов под общим названием "За что мы сражаемся?", в которых участники СВО смогут ответить на вопросы детей и школьников, граждан России, доступно рассказать старшеклассникам и подросткам о целях операции и своих личных мотивах участия в боевых действиях, - говорится в обращении парламентария. - Дети через живое и честное общение сами это (видеоролики - прим. ТАСС) распространят по соцсетям и среди сверстников".

Лантратова также предложила привлечь к реализации идеи юнармейцев и другую патриотически настроенную молодежь.

"Сама практика по созданию видеосюжетов смогла бы помочь детям развить свои навыки работы в СМИ, стать стартовой площадкой для профессионального развития", - добавила депутат.