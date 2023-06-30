ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину превысил 78%

Уровень одобрения деятельности президента составил 74,8%

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Уровень доверия граждан России президенту страны Владимиру Путину согласно опросу, проведенному с 19 по 25 июня текущего года, снизился на 0,3 п. п. и составляет 78,6%. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в пятницу.

Опрос проводился среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 78,6% участников опроса (минус 0,3 п. п.), а вот уровень одобрения деятельности президента сократился на 1,3 п. п. и составляет 74,8%", - отмечается в исследовании.

Деятельность правительства РФ одобряют 50,1% опрошенных (минус 0,6 п. п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина - 51,7% респондентов (минус 1,6 п. п.). О доверии Мишустину заявили 60,9% опрошенных (минус 0,9 п. п.).

Высказали респонденты и свое отношение к главам парламентских партий. Так, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 31,3% (минус 4,4 п. п.), лидеру "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову - 31,6% (минус 1 п. п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 16,4% (минус 2 п. п.), председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 7,6% (минус 1,3 п. п.).

Уровень поддержки "Единой России" составил 37,9% (минус 1,4 п. п.), КПРФ - 10,4% (плюс 0,4 п. п.), ЛДПР - 9,2% (плюс 0,6 п. п.), "Справедливой России - За правду" - 5,6% (минус 0,2 п. п.), "Новых людей" - 4,3% (минус 0,1 п. п.).