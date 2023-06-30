Проект московских врачей по заболеваниям позвоночника попал в топ-10 по версии Роспатента

Заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что врачи Московского спинального центра первыми в России предложили свой уникальный способ фиксации межостистого имплантата при дегенеративных заболеваниях позвоночника

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Проект врачей Москвы - участник грантовой программы мэра Москвы - попал в топ-10 лучших изобретений в медицине по версии Роспатента. Это запатентованный способ фиксации межостистого имплантата при дегенеративных заболеваниях позвоночника, сообщила в пятницу журналистам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Один из наших проектов, разработанных медиками в рамках грантовой программы мэра Москвы, вошел в топ-10 лучших изобретений в медицине по версии Роспатента. Врачи Московского спинального центра первыми в России предложили свой уникальный способ фиксации межостистого имплантата при дегенеративных заболеваниях позвоночника. Благодаря этой разработке значительно сокращается время восстановления пациентов, а профессиональные спортсмены после операции возвращаются в большой спорт уже через 1-1,5 месяца", - рассказала заммэра.

Способ разработали нейрохирурги Андрей Гринь, Александр Пейкер, Владимир Гулый, Сослан Торчинов, Михаил Сафронов, Антон Борзенков и руководитель Московского городского спинального нейрохирургического центра городской клинической больницы № 67 имени Л. А. Ворохобова Дмитрий Дзукаев.