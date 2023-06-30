Турфирма в КНР будет платить сотрудникам $1,3 тыс. в год на каждого новорожденного

Trip.com Group приняла такое решение первой среди частных фирм страны

ПЕКИН, 30 июня. /ТАСС/. Крупнейшая туристическая компания Китая Trip.com Group первой среди частных фирм страны решила платить своим сотрудникам ежегодные пособия в размере $1,3 тыс. за каждого новорожденного. Об этом компания сообщила в пятницу на своем сайте.

"Сотрудники, проработавшие в компании 3 года и более, будут получать ежегодное денежное пособие за каждого ребенка, рожденного после 1 июля 2023 года, до достижения им пяти лет, - говорится в сообщении. - Компания планирует инвестировать в программу в общей сложности $1,377 млрд". По словам учредителя Trip.com Group Джеймса Ляна, много лет занимающегося исследованиями в области демографии, он "предлагал китайскому правительству выделять пособия молодым семьям, желающим иметь много детей, но и компании также должны вносить свой вклад".

Туристическая компания давно занимается поддержкой работающих матерей, беременных сотрудниц, а также предоставляет возможность работать удаленно в определенные дни недели, чтобы люди могли уделять достаточно внимания своим семьям.

С 1970-х годов и до 2015 года Китай придерживался политики "одна семья - один ребенок", направленной на сокращение бурного демографического роста и предусматривавшей запрет семейным парам, живущим в городах, иметь более одного ребенка.

Этот курс в итоге привел к критическому снижению уровня рождаемости и высоким темпам старения населения. По итогам 2020 года доля китайских граждан в возрасте от 60 лет достигла 18,7%, численность трудоспособного населения в возрастной категории от 16 до 59 лет за последние 10 лет сократилась более чем на 40 млн человек.

Согласно результатам переписи населения, в 2020 году в Китае был зафиксирован коэффициент фертильности в 1,3 ребенка на женщину, что ниже соответствующего показателя в 2,1, необходимого для сохранения стабильной численности населения.

В последние годы КНР принимает меры по повышению рождаемости в стране. Так, в 2021 году власти Китая приняли решение разрешить семьям иметь троих детей.