СМИ: центр приема мигрантов на острове Лампедуза многократно перегружен

Число мигрантов там достигло 3 279, отмечает агентство ANSA

РИМ, 30 июня. /ТАСС/. Число мигрантов, находящихся в центре приема на острове Лампедуза, достигло 3 279. Его вместимость при этом составляет чуть менее 400 мест, сообщило в пятницу агентство ANSA.

По его данным, минувшей ночью на остров были доставлены 252 человека, спасенных властями. В пятницу по распоряжению префектуры Агридженто 350 человек будут перевезены на Сицилию.

Согласно информации МВД, с начала года в Италию по морю прибыли более 61 тыс. человек, а в прошлом году за это же время (январь - июнь) - свыше 27 тыс. Власти Италии неоднократно заявляли о необходимости общеевропейских решений проблемы миграции.

Тема миграции является одной из ключевых на проходящем сейчас в Брюсселе саммите глав государств и правительств Евросоюза. Ранее стало известно, что Венгрия и Польша, выступающие против обязательного участия всех стран ЕС в программах расселения мигрантов по территории сообщества, что в Брюсселе называют "принципом солидарности", блокируют решения саммита ЕС о миграции.