30 июня, 07:37

В Курганской области ожидаются неблагоприятные метеоусловия

Такая ситуация в регионе сохранится до вечера 3 июля

ТАСС, 30 июня. Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредил  о неблагоприятных для рассеивания вредных примесей метеоусловиях (НМУ) в Курганской области. Такая ситуация сохранится до вечера 3 июля.

"До 20 часов (18:00 мск) 03 июля 2023 года на территории города Кургана и по отдельным предприятиям Курганской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляется НМУ I-й степени опасности", - говорится в сообщении. 

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