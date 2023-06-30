В Горячем Ключе планируют восстановить штатный режим водоснабжения к августу

В оперативном штабе региона отметили, что для доставки питьевой воды привлекли дополнительную водовозную технику

КРАСНОДАР, 30 июня. /ТАСС/. Ограничения в подаче воды населению из-за недостатка скважин ввели в курортном городе Горячий Ключ Краснодарского края, штатный режим водоснабжения будет восстановлен к августу. Об этом в пятницу сообщил в своем Telegram-канале оперштаб региона со ссылкой на вице-губернатора Краснодарского края Андрея Прошунина.

"Ситуация с водоснабжением населения города Горячего Ключа под контролем. Сейчас в штатном режиме работают десять скважин, еще четыре находятся в нерабочем состоянии, взамен им уже начали бурить новые. На этот период в городе введен график подачи воды по микрорайонам и кварталам. К августу штатный режим подачи воды восстановят", - говорится в сообщении.

Для доставки питьевой воды населению привлечена дополнительная водовозная техника, и всем, кому необходима помощь, ее окажут. Уточняется, что при экстренной ситуации заявку на подвоз питьевой воды принимает единая дежурно-диспетчерская служба муниципального бюджетного учреждения "Управление по делам ГО и ЧС" Горячего Ключа.

Проблему дефицита воды существует в ряде городов Кубани. Ранее со ссылкой на губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева сообщалось, что по проекту "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская среда" до 2024 года в регионе планируется построить пять водозаборов - в Горячем Ключе, Крыловском, Каневском, Темрюкском и Ленинградском районах.