Премьер Швеции призвал сохранять спокойствие после акции с сожжением Корана

В стране против организаторов акции проводится предварительное расследование по факту разжигания розни и нарушения запрета на разведения огня

СТОКГОЛЬМ, 30 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на пресс-конференции в пятницу призвал к сохранению спокойствия после штурма шведского посольства в Багдаде в связи с акцией сожжения Корана в Стокгольме.

"Понятно, что совершенно неприемлемо, когда люди совершенно нелегально врываются в посольства Швеции в других странах, - приводит слова Кристерссона агентство ТТ. - Я также думаю, что нам стоит быть спокойней в Швеции. Ситуация с политикой безопасности серьезная, и нет причин оскорблять других людей".

Акция в центре Стокгольма прошла с разрешения полиции Швеции в среду на площади Медборъярплатсен. 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег его. В этот день мусульмане всего мира отмечали Ид аль-Адха (Курбан-байрам у тюркских народов) - один из главных религиозных праздников.

В Швеции против организаторов акции проводится предварительное расследование по факту разжигания розни и нарушения запрета на разведения огня. "Полиция имеет право расследовать, является ли сожжение [Корана] преступлением на почве ненависти, - заявил Момика в интервью газете Expressen. - Это не преступление на почве ненависти или подстрекательство какой-либо группы, я обычно обращаюсь к ним как к "моим любимым" мусульманам". Он добавил, что планирует новые акции:

"В течение десяти дней я сожгу иракский флаг и Коран у посольства Ирака в Стокгольме".