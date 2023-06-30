В Литве заглушат радиостанцию Sputnik трансляцией на той же частоте литовской программы

Регулятор в сфере связи намерен выдать лицензию на организацию трансляций на этой частоте

ВИЛЬНЮС, 30 июня. /ТАСС/. Подведомственный правительству Литвы совет по регулированию в сфере связи считает необходимым заглушить российскую радиостанцию Sputnik, программы которой могут принимать в соседнем с Калининградской областью РФ регионе Клайпеды. Об этом регулятор сообщил в пятницу на своем сайте.

"Если на той же частоте будет работать литовский транслятор, в эфире жители Литвы будут слышать его программы, а не Sputnik, контент которого может быть связан с угрозой общественному порядку и безопасности Литвы", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя ведомства Дарюса Кулешюса.

Регулятор в сфере связи намерен выдать лицензию на организацию трансляций на частоте, на которой ловится Sputnik. "Тем самым мы сможем избежать незаконного распространения этой информации на территории Литвы", - сказал Кулешюс.