В Югре сообщившие о виновниках природных пожаров будут получать по 20 тыс. рублей

Выплату житель получит, если его информацию подтвердят в полиции или МЧС, а вина лица, о котором он сообщит, будет доказана

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 июня. /ТАСС/. Жители Ханты-Мансийского автономного округа будут получать по 20 тыс. рублей за достоверную информацию о виновниках природных пожаров. Соответствующее постановление принято в ходе заседания правительства Югры.

"Утвердить прилагаемый порядок выплаты денежного вознаграждения за сообщение достоверной информации о лицах, виновных в возникновении ландшафтных (природных) пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. <…> Денежное вознаграждение выплачивается гражданину в размере 20 тыс. рублей за счет средств бюджета автономного округа", - говорится в постановлении.

Выплату житель получит, если его информацию подтвердят в полиции или МЧС, а вина лица, о котором он сообщит, будет доказана.

Всего с начала пожароопасного периода в Югре ликвидировали 133 ландшафтных пожара на площади 21 765,33 га, 234 лесных пожара на площади 28 270,21 га, 5 возгораний на землях особо охраняемых природных территорий на площади 523,5 га. Власти региона ввели с 28 апреля особый противопожарный режим, а с 25 мая запретили посещать леса. Кроме того, ранее в Кондинском районе вводился режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров.