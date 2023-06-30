30 июня, 08:00

Карты "Тройка" с героями мультфильма "Смешарики" поступили в магазины метро Москвы

Тираж тематических карт ограничен

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Транспортные карты "Тройка" с изображениями героев мультфильма "Смешарики" снова поступили в продажу в магазины Московского метрополитена и на стойки "Живое общение".

"Тройки" со "Смешариками" снова в продаже. <…> Купить их можно: в интернет-магазине метро, на стойках "Живое общение", во флагманских сувенирных магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная", - говорится в публикации.

Как уточнил заммэра столицы Максим Ликсутов, тираж тематических карт ограничен. "Пассажирам очень понравились первые партии карт с героями популярного мультфильма. Поэтому мы решили снова порадовать вас "Тройками" с любимыми персонажами", - сказал Ликсутов, чьи слова приводятся в публикации.

Тематические транспортные карты "Тройка" с изображениями героев мультфильма "Смешарики" были выпущены в честь 20-летия российского проекта и поступили впервые в продажу 31 мая. Дополнительный тираж был выпущен 1 июня. 

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