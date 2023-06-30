Минобрнауки рекомендовало начислять абитуриентам до 10 допбаллов за участие в СВО

В письме замглавы ведомства Дмитрия Афанасьева также предлагается учитывать прохождение военной службы

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Российским вузам рекомендуется учитывать прохождение военной службы или участие добровольческих формированиях в рамках специальной военной операции (СВО) в качестве индивидуальных достижений при поступлении, за которые начисляется до 10 баллов. Об этом говорится в письме замглавы Минобрнауки России Дмитрия Афанасьева руководителям вузов, опубликованном на портале федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования.

"При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета учитываются следующие индивидуальные достижения поступающих, к которым относятся прохождение военной службы по призыву, а также военной службы по контракту, военной службы по мобилизации в Вооруженных силах РФ, пребывание в добровольческих формированиях в соответствии с контрактом о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, в ходе специальной военной операции. <…> Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, включая прохождение военной службы и пребывание в добровольческих формированиях, не может быть более 10 баллов", - говорится в документе.

Также уточняется, что прохождение военной службы может учитываться при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования.

В конце 2022 года президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому дети участников СВО смогут учиться в вузе по квоте. Такие же льготы предоставляются для детей Героев России и для лиц, награжденных тремя орденами Мужества. Они смогут учиться на программах бакалавриата и специалитета за счет средств бюджета. Принимать их будут в пределах отдельной квоты, которая должна устанавливаться вузом ежегодно и составлять не менее 10% от всех мест для зачисления.

Позже Минобрнауки рекомендовало российским высшим учебным заведениям предоставлять материальную помощь студентам, которые являются участниками специальной военной операции (СВО), или членами их семей, а также снизить для них стоимость обучения.