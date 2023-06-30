РЖД отложили анонсированный запуск электрички в Шебекинский округ для обследования путей

На время отсутствия поездов дачники могут воспользоваться автобусом "Белгород - Графовка"

БЕЛГОРОД, 30 июня. /ТАСС/. Запуск движения пригородных поездов из Белгорода в поселок Нежеголь Шебекинского округа, который планировался 1 июля, отложен для обследования железнодорожного пути на соответствие условиям безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе министерства автомобильных дорог и транспорта Белгородской области.

"В связи с необходимостью проведения дополнительного обследования железнодорожной инфраструктуры на соответствие условиям безопасности, дата начала движения поездов в направлении станции Нежеголь будет изменена, пассажиры будут проинформированы дополнительно", - сообщили в ведомстве.

Ранее в ОАО "РЖД" объявили о возобновлении курсирования пригородных поездов "Белгород - Нежеголь" с 1 июля 2023 года.

В пресс-службе добавили, что на время отсутствия поездов дачники могут воспользоваться автобусом "Белгород - Графовка".

3 июня движение пригородных поездов "Белгород - Нежеголь - Белгород" было приостановлено из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.