СМИ: Минкульт Италии предложил Маску и Цукербергу сразиться в Колизее

Источники портала TMZ утверждают, что миллиардеры восприняли предложение с энтузиазмом

НЬЮ-ЙОРК, 30 июня. /ТАСС/. Предложение провести поединок миллиардеров Илона Маска и Марка Цукерберга в Колизее поступило от Министерства культуры Италии. Об этом в четверг сообщил портал TMZ со ссылкой на источники.

По их данным, министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано несколько дней назад связался с Маском и Цукербергом и предложил Колизей в качестве арены для проведения поединка. Источники утверждают, что миллиардеры восприняли предложение с энтузиазмом, а представители Цукерберга уже связались по этому поводу с президентом UFC (Ultimate Fighting Championship) Даной Уайтом.

О том, что бой может состояться в Колизее, Маск сообщил на своей странице в Twitter.

22 июня Цукерберг принял вызов Маска выяснить отношения в поединке. Тот вызвал главу Meta (признана в России экстремистской) на бой после того, как в сети появилась информация о намерениях компании запустить приложение - конкурент Twitter, которым владеет Маск. Бизнесмены условились сразиться на арене в Лас-Вегасе. Мать владельца Tesla и SpaceX Мэй Маск впоследствии заявила, что отменила бой сына с Цукербергом. В то же время президент UFC считает, что поединок состоится и станет самым просматриваемым в истории.

27 июня Маск согласился тренироваться и готовиться к бою с руководителем Meta вместе со знаменитым канадским бойцом смешанных единоборств Жоржем Сен-Пьером, трехкратным обладателем чемпионского пояса UFC.

О намерении Meta запустить аналог Twitter газета The Wall Street Journal сообщила 8 июня. Проект под кодовым названием Project 92 был представлен как "ответ Meta Twitter" на общем собрании сотрудников корпорации.