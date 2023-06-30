Более 50 мероприятий в честь Дня молодежи пройдет в городских парках Москвы 1 и 2 июля

В парках можно будет заняться спортом, посетить познавательные лекции и мастер-классы, присоединиться к волонтерскому движению

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Масштабный фестиваль "День молодежи. Конструктор будущего" пройдет 1 и 2 июля в городских парках Москвы. Об этом в пятницу сообщается на портале мэра Москвы.

Все мероприятия ко Дню молодежи, которые планировались в Москве, были перенесены с 24 июня на неделю.

"Более 50 мероприятий в честь Дня молодежи пройдет в Москве в городских парках в эти выходные. Так, в парке "Ходынское поле" в течение двух дней здесь можно будет заняться спортом, узнать, какие перспективы открывает для молодежи город, посетить познавательные лекции, присоединиться к волонтерскому движению. На празднике 1 июля выступят артисты Люся Чеботина и DJ Smash, а 2 июля - группа "Дискотека Авария". А на центральной площади Измайловского парка в субботу запланирована музыкальная программа", - говорится в сообщении.

В парке "Северное Тушино" 1 июля на спортивной площадке состоится открытая тренировка "Спортивные ребята". Она подойдет для детей в возрасте от четырех до 12 лет. Ребят постарше приглашают 2 июля на танцевальный мастер-класс, он начнется на центральной площади парка "Северное Тушино". Молодежный фестиваль "ТиНАО. Притяжение" можно посетить 2 июля в парке поселка Шишкин Лес. Весь день там будут идти мастер-классы и викторины, гостей ждут аттракционы и флешмоб с красками холи.

День молодежи был учрежден в СССР 7 февраля 1958 года и отмечался ежегодно в последнее воскресенье июня, а с 1993-го - 27 июня.