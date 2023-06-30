Бесплатная парковка появилась на месте незаконной автостоянки на юго-востоке Москвы

Нелегальную автостоянку ликвидировали, металлический забор и пост охраны демонтировали, территория общедоступна для парковки 35 автомобилей

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Бесплатная парковка для транспорта появилась на месте незаконной автостоянки, действовавшей на улице Коновалова на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил в пятницу журналистам начальник госинспекции по недвижимости столицы Иван Бобров.

"На юго-востоке столицы специалисты госинспекции по недвижимости пресекли самозахват земельного участка площадью около 700 кв. м, на освобожденной территории обеспечены беспрепятственный въезд и парковка на 35 машиномест", - сказал он.

Речь идет об участке на улице Коновалова рядом с домом 9, корпусом 2. "На территории площадью 690 кв. м была организована автостоянка, участок заасфальтировали и частично огородили металлическим забором, доступ на территорию был ограничен, также несанкционированно установлена будка охраны", - рассказал Бобров.

По его словам, разрешения на установку ограждений и некапитального строения не выдавались, а территория использовалась без документов на землю. "Сейчас нелегальную автостоянку ликвидировали, металлический забор и пост охраны демонтировали, территория общедоступна для парковки 35 автомобилей", - заключил Бобров.