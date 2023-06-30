В Минтруде сообщили о сокращении числа сотрудников в простое в 3,5 раза за год

Число сотрудников, работающих в режиме неполного рабочего дня, сократилось в три раза

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Число сотрудников, работающих в режиме неполного рабочего дня, в России за год сократилось в три раза, а число находящихся в простое - в 3,5 раза. Об этом сообщила в пятницу замминистра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова.

"За минувший год численность работников, находящихся в простое или в режиме неполной занятости, сократилось более чем втрое. Если в прошлом году в это же время число занятых в режиме неполного рабочего дня составляло более 130 тыс., то сейчас это меньше 40 тыс. человек. Численность граждан, которые находятся в простое, также сократилась более чем в 3,5 раза за год", - сказала она на парламентских слушаниях "Вопросы обеспечения занятости населения: региональный аспект" в Совете Федерации.

Мухтиярова уточнила, что в июне 2022 года число находящихся в простое составляло свыше 120 тыс., сейчас их менее 35 тыс.

"Мы видим, что снизилась необходимость поддержки занятости путем поддержки временных или общественных работ, это как раз те меры, которые были направлены на компенсацию режимов неполной занятости. С начала года заключены договоры на участие 80 тыс. человек, уже приступили к работам 70 тыс. Наиболее активно реализуют эти мероприятия Тверская, Рязанская и Белгородская области", - добавила она.