На прихожанку УПЦ правозащитницу Кохановскую напали провокаторы в Киево-Печерской лавре

Ей в лицо распылили слезоточивый газ

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Прихожанка канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Виктория Кохановская подверглась нападению со стороны провокаторов в Киево-Печерской лавре. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба УПЦ.

"29 июня в Киево-Печерской лавре один из участников провокаций напал на верующую УПЦ - правозащитницу Викторию Кохановскую, распылив ей в лицо слезоточивый газ, - говорится в сообщении в Telegram-канале УПЦ. - Момент нападения зафиксирован самой пострадавшей в прямом эфире".

В УПЦ пояснили, что Кохановская после смены ей меры пресечения с круглосуточного на ночной домашний арест приезжала "поклониться лаврским святыням, о чем рассказывала своим подписчикам в прямом эфире". "В этот момент к ней подошел молодой человек, который распылил газ ей прямо в лицо", - рассказали в УПЦ.

21 апреля суд поместил Кохановскую, которая активно отстаивала права УПЦ при провокациях у Киево-Печерской лавры, под домашний арест. 29 июня мера пресечения была изменена на ночной домашний арест.

Украинские власти открыто ведут курс на запрет УПЦ.