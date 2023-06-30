В Бурятии запустили круизный тур по Байкалу на судне на воздушной подушке

Перед отправлением туристы приняли участие в экологической акции - высадили 55 саженцев сосны и кедра около портового села Турка

УЛАН-УДЭ, 30 июня. /ТАСС/. Семидневные круизные туры для путешественников запущены на Байкале, увидеть природу восточного берега озера можно на судне на воздушной подушке. Об этом сообщил журналистам в пятницу министр туризма Бурятии Алдар Доржиев.

"Запускаем первый круизный тур федеральной туркомпании "ВодоходЪ". Тур называется "Байкальская экспедиция" и будет проходить в течение семи дней по самым красивым уголкам восточного побережья Байкала", - сказал Доржиев.

В путешествие на судне "Бирюса" отправились несколько туристов, в том числе гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени. Они увидят теплые Баргузинский и Чивыркуйский заливы, знаменитые Ушканьи острова, где можно наблюдать за байкальской нерпой, и другие уникальные места, памятники природы.

Перед отправлением в круиз туристы приняли участие в экологической акции - они высадили 55 саженцев сосны и кедра вблизи портового села Турка. Всего за летний сезон компанией будет реализовано 11 туров, в каждом из которых также будут проводиться экологические акции по посадке леса.

"У нас с компанией "ВодоходЪ" долгосрочные планы по развитию круизного туризма на Байкале. В 2025 году спустят на воду Байкала четыре круизных судна на электрической тяге", - отметил Доржиев.

В 2022 году вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила проработать вопрос развития круизного туризма на озере Байкал. Минэкономразвития совместно с Ростуризмом, Минприроды, правительствами Бурятии и Иркутской области также должны проработать вопрос формирования отдельного федерального проекта "Развитие туристической и обеспечивающей инфраструктуры озера Байкал".