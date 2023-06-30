Собянин: в Москве открыли новую детско-взрослую поликлинику

Мэр столицы отметил, что поликлинику оснастили медицинским оборудованием последнего поколения

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Детско-взрослую поликлинику открыли на севере Москвы, там создали безбарьерную среду. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Открыли новую детско-взрослую поликлинику в Молжаниновском районе на севере Москвы. Построили ее по новому московскому стандарту. Он включает общие принципы оформления и оснащения зданий, удобную навигацию, создание комфортных мест ожидания приема врача", - написал он.

По его словам, детский и взрослый блоки разделили. В каждом из них создали безбарьерную среду. Самые посещаемые кабинеты расположили на первом этаже. Штат укомплектован необходимыми специалистами. Взрослых принимают терапевты, кардиолог, невролог, эндокринолог, офтальмолог, уролог, оториноларинголог и хирург.

Для детей прием ведут педиатры, оториноларинголог, невролог, офтальмолог, травматолог-ортопед, детский хирург, физиотерапевт и другие специалисты. На третьем этаже есть зал ЛФК, кабинеты электросветолечения и массажа, перечислил мэр.

"Оснастили поликлинику медицинским оборудованием последнего поколения: офтальмологическим и оториноларингологическим, маммографом, рентген-аппаратом, аппаратами УЗИ, ЭКГ и другими. На территории поликлиники проложили удобные дорожки, установили лавочки, высадили деревья и кустарники, оборудовали детскую игровую площадку", - добавил Собянин.