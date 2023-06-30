Владельцы карт москвича для обучающихся смогут бесплатно пользоваться велопрокатом

По абонементу на карте москвича на 30 дней доступны 60 бесплатных велопоездок, на 90 дней - 180 поездок

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Владельцы карт "Тройка" и карт москвича для обучающихся теперь могут пользоваться столичным велопрокатом бесплатно, сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Для многих горожан велосипед стал важным средством передвижения. Обладатели карт "Тройка" и карт москвича для обучающихся теперь могут пользоваться велопрокатом бесплатно", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Отмечается, что по абонементу на карте москвича на 30 дней доступны 60 бесплатных велопоездок, на 90 дней - 180 поездок. Взять велосипед в аренду бесплатно можно на 30 минут. Владельцы билетов "Единый" на 30, 90 или 365 дней, которые записаны на "Тройку", также могут пользоваться велопрокатом без оплаты.

Чтобы активировать бонусы, нужно привязать карту москвича в личном кабинете "Метро Москвы" и активировать бесплатные поездки в веб-приложении "Велобайк". "Акция не распространяется на новые электровелосипеды 2.0. Бесплатные поездки не активируются по абонементу, включающему только наземный транспорт", - уточняется в сообщении.