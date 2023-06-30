В Минтруде сообщили о минимальном уровне безработицы в РФ за всю историю страны

По данным ведомства, показатели за май на 17,3% ниже, чем в том же периоде прошлого года

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Уровень безработицы в России находится на минимальных отметках за всю историю страны. Показатели за май на 17,3% ниже, чем в мае прошлого года, сообщила в пятницу замминистра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова.

"Сегодня уровень безработицы находится на минимальных отметках за всю историю РФ. Буквально позавчера вышли последние исследования Росстата - 3,2% или 2,4 млн человек - это на 17,3% ниже, чем в аналогичном периоде года. Мы рассчитываем, что в ближайшее время такая ситуация сохранится", - сказала она на парламентских слушаниях в Совете Федерации "Вопросы обеспечения занятости населения: региональный аспект".

Показатель регистрируемой безработицы в России составляет 516 тыс. человек (0,7%), что на 48 тыс. граждан меньше по сравнению с началом года, сообщила Мухтиярова.

"Регистрируемая безработица также снижается, сейчас она составляет 516 тыс. человек, это на 48 тыс. граждан меньше, чем в начале года. Уровень регистрируемой безработицы - 0,7% от численности рабочей силы", - сказала она.