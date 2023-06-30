Более 500 московских школьников стали участниками психологического подросткового клуба

Все виды активности направлены на развитие важных личностных качеств

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Свыше 500 школьников из Москвы приняли участие в психологическом подростковом клубе, под руководством педагогов-психологов дети учились налаживать взаимоотношения друг с другом, позитивно и творчески мыслить и повышать свою самооценку. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"Более 500 московских школьников в минувшем учебном году стали участниками подросткового клуба Городского психолого-педагогического центра (ГППЦ). С помощью специалистов они развивали навыки общения, работы в команде, управления временем, эмоциональный интеллект и творческий потенциал. Клуб работает в 17 территориальных отделениях ГППЦ, расположенных в разных административных округах столицы. Как отмечают специалисты, он стал развивающим пространством, в котором педагоги-психологи помогают подросткам наладить взаимоотношения друг с другом, научиться позитивно и творчески строить свою жизнь, повысить самооценку", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что участникам клуба предлагают разные варианты времяпрепровождения. Настольные игры, тематические викторины, создание проектов, занятия творчеством и совместная организация праздников - все виды активности направлены на развитие важных личностных качеств.

Одной из традиций клуба стал просмотр кинофильмов с последующим обсуждением проблем, затронутых в произведении. Открытая дискуссия подростков с психологом помогает развить эмпатию, критическое мышление, умение анализировать и соотносить опыт, демонстрируемый на экране, с реальной жизнью. Обсуждение различных жизненных ситуаций позволяет школьнику лучше понять собственные переживания и сформулировать запрос на психологическую поддержку.

"Самый безопасный, популярный и приятный способ вступить в контакт с другими, лучше узнать себя - через игровую деятельность. Игры также "прокачивают" навыки следования правилам и инструкциям, планирования, командной работы, способствуют расширению коммуникативного репертуара. На выбор участникам клуба предлагается разнообразие настольных игр. Периодически ведущие проводят коммуникативные игры и упражнения на взаимодействие друг с другом, развивающие способность к рефлексии и эмоциональный интеллект", - поделилась педагог-психолог ГППЦ Юлия Карабутова.