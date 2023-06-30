Выпускник из Долгопрудного набрал 300 баллов на ЕГЭ

Выпускник Физтех-лицея имени П. Л. Капицы Дмитрий Гришин набрал 100 баллов из 100 возможных по профильной математике, информатике и русскому языку

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Выпускник подмосковного Физтех-лицея имени П. Л. Капицы Дмитрий Гришин получил максимальное количество баллов за сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по трем предметам. Это второй трехсотбалльник в регионе, сообщила в пятницу пресс-служба подмосковного министерства образования.

"Выпускник Физтех-лицея имени П. Л. Капицы Дмитрий Гришин стал обладателем 300 баллов по ЕГЭ. Учащийся набрал 100 баллов из 100 возможных по профильной математике, информатике и русскому языку", - привели в тексте слова вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной.

В министерстве рассказали, что также выпускник имеет дипломы призера регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике и экономике, является призером олимпиад "Ломоносов" и Росатом.

"На данный момент в Подмосковье двое трехсотбалльников, 584 стобалльника и 37 ребят, набравших 100 баллов по двум предметам. Результаты действительно впечатляющие. Ожидаем баллы ЕГЭ по немецкому, китайскому и испанскому языкам", - добавила Каклюгина.