Песков: дипломаты будут прояснять ситуацию с задержанным в Польше хоккеистом из РФ

Он был задержан по обвинению в шпионаже

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Российская сторона будет стараться прояснить ситуацию с задержанием в Польше хоккеиста из РФ, обвиняемого в шпионаже. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, обратив при этом внимание на сложности работы российских дипломатов в Польше из-за русофобии властей этой страны.

"Я уверен, что посольство это все будет сейчас выяснять, какие-то подробности мы получим, хотя, конечно, посольству сейчас работать в Варшаве очень и очень тяжело в связи с совершенно оголтелой русофобской позицией польских властей", - сказал представитель Кремля.

"Поэтому какой-то более детальной информацией мы сейчас не располагаем, к сожалению", - признал Песков.

Ранее в пятницу генеральный прокурор Польши и министр юстиции Збигнев Зёбро на своей странице в Twitter сообщил, что Агентство внутренней безопасности Польши арестовал в республике гражданина РФ, хоккеиста, обвинив его в шпионаже в пользу России. По его словам, россиянин прикрывался деятельностью спортсмена и играл в хоккейном клубе первой лиги. Зёбро уточнил, что это уже четырнадцатый задержанный "разрабатываемой шпионской сети". Как полагает пресс-служба министра-координатора по делам спецслужб, россиянин "в пользу иностранной разведки выполнял в Польше задания по исследованию критически важной инфраструктуры в нескольких регионах".

По данным следствия, арестованный находился в Польше с октября 2021 года. Прокурор предъявил ему обвинения в участии в организованной преступной группе и работе на иностранную разведку. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. На данный момент судом принято решение о его аресте на три месяца.