В Словении почтили память погибших в годы войны советских воинов

Мероприятие прошло у мемориального комплекса погибшим в словенском регионе Суха-Краина бойцам Народно-освободительного фронта и советским воинам

НОВО-МЕСТО /Словения/, 30 июня. /ТАСС/. Представители Российско-Словенского клуба предпринимателей города Москвы, сотрудники посольства России в Словении и граждане республики почтили память погибших в годы Второй мировой войны советских военнослужащих и словенских партизан возложением венков к памятникам павшим воинам в муниципалитете Ново-Место. Как сообщает корреспондент ТАСС, мероприятие прошло в городе Жужемберк у мемориального комплекса погибшим в словенском регионе Суха-Краина бойцам Народно-освободительного фронта и советским воинам, а также в поселке Габрье у памятника погибшим во время Второй мировой войны словенским партизанам.

"Идея о переименовании площади в Габрье, где в настоящее время находится памятник погибшим словенским партизанам, в "Малую Москву", возникла еще во время войны. В 2020 году мы официально начали работать над проектом по переименованию площади. Местные жители с нетерпением ждут, когда она официально станет называться "Малая Москва". Могу заверить, что данный проект обязательно будет реализован", - сообщил председатель Ассоциации борцов за ценности Народно-освободительного движения города Ново-Место Душан Черне. По его словам, Габрье являлся центром партизанского движения в регионе во время Второй мировой войны, которое было организовано сразу после того, как его жители узнали об успешном контрнаступлении советских войск под Москвой в декабре 1941 года. Это место не было оккупировано фашистами и осталось под контролем словенских партизан на протяжении всей войны.

"Визит в поселок Габрье проходит в рамках работы над ранее начатым проектом по переименованию центральной площади поселка в Площадь "Малая Москва". Реализация проекта станет весьма символичным и важным шагом, демонстрирующим добрую волю к сохранению памяти о подвиге наших народов. Сегодня свой вклад в укрепление взаимовыгодных российско-словенских связей вносят уже потомки тех партизан, которые стойко сражались с фашистами", - отметил руководитель Российско-Словенского клуба предпринимателей города Москвы Владимир Путкин.

Мемориальный комплекс погибшим в годы Второй мировой войны в словенском регионе Суха-Краина был возведен в 1961 году по проекту Марьяна Тепина на холме рядом с городом Жужемберк. Он представляет собой обелиск в виде трехгранной стелы высотой 20 м. У памятника расположено 9 черных мраморных плит с именами захороненных здесь воинов. В настоящее время известны 34 фамилии погибших советских военнослужащих, сражавшихся в партизанских отрядах на территории региона, из них 14 указаны на плитах.