Число заявлений на педагогические специальности в вузы в 2023 году удвоилось

При этом в 2022 году в педагогические вузы было подано 370 тыс. заявлений, что в полтора раза превышает показатель 2021 года

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Число заявлений от абитуриентов на педагогические специальности в вузы в этом году уже вдвое больше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщил в пятницу министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Что касается приемной кампании в педагогические вузы на педагогические направления. Мы видим, что <...> количество заявлений уже 60 тыс. подано. Это в два раза больше, чем было в данный период в прошлом году. Мы видим, что профессия учителя становится более статусной, мы видим интерес и старшеклассников, и учащихся девятых классов и в колледжи, и в педвузы", - сказал он, выступая на Всероссийском совещании по подведению итогов 2022/2023 года с постановкой задач на предстоящий учебный год.

По его словам, всего в 2022 году в педагогические вузы было подано 370 тыс. заявлений, что в полтора раза превышает показатель 2021 года.