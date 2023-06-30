Московские педагоги будут применять техники коучинга на уроках в школе

Обучение учителей проходит дистанционно за счет средств городского бюджета

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Столичные учителя тренируются применять коучинговые технологии в работе с детьми. Эти методы помогут создавать атмосферу принятия и доверия на уроках, развивать у учеников творческий потенциал, побуждать их к рефлексии и грамотному распределению своего времени, рассказали ТАСС в пятницу в пресс-службе департамента образования и науки города Москвы.

"Корпоративный университет московского образования департамента образования и науки проводит программу повышения квалификации для школьных педагогов. Участники программы знакомятся с базовыми принципами коучингового подхода, в том числе отсутствием директивности в процессе обучения, совместным поиском ответов на вопросы, принципом позитивного намерения при осуществлении выбора. Кроме того, они изучают приемы эффективной коммуникации и инструменты целеполагания, проектирования, планирования и оценки достижения результатов. Эти инструменты могут применяться как при индивидуальной беседе с учащимися, так и при подготовке уроков, классных часов, родительских собраний и других мероприятий в педагогической деятельности", - сказали в пресс-службе.

Универсальность коучинговых инструментов позволяет их использовать на занятиях с учениками и воспитанникам любого возраста. Современное образование основывается на концепции личностно-ориентированного обучения, а коучинговый подход ее дополняет и помогает полностью раскрыть потенциал детей. По словам организаторов программы, в профиле компетенций современного педагога коучинговые навыки занимают важное место.

"Через открытые вопросы, общение педагог побуждает ученика к рефлексии, обучая его проектировать и планировать свою деятельность. Коучинговые инструменты, используемые на уроке, формируют у школьников не только осознанное отношение к цели обучения, но и ответственность за достигаемый результат. Учащиеся занимают активную позицию, направленную на развитие своего внутреннего потенциала", - прокомментировала тренер Корпоративного университета Елизавета Артамонова.

Обучение проходит дистанционно за счет средств городского бюджета. Педагоги изучают короткие видеолекции, выполняют практические задания и получают обратную связь от преподавателей курса. По итогам обучения педагоги готовят сценарий мероприятия, в котором сочетаются различные коучинговые инструменты для достижения поставленной цели. Запись на курс открыта на портале дополнительного профессионального образования.